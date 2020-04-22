Число подписчиков Netflix выросло до 183 млн

Стриминговый гигант Netflix выпустил квартальную отчетность, согласно которой первые три месяца 2020 года компания провела более чем успешно. Число подписчиков видеосервиса увеличилось сразу на 15,77 млн, что в два раза превышает собственный прогноз компании. Наибольший прирост обеспечили международные рынки, в то время как американский добавил только 2,3 млн платных подписчиков. Почти 7 млн новых подписчиков пришло к компании в Европе и на Ближнем Востоке, Азия добавила 3,6 млн новичков, а Латинская Америка − 2,9 млн. Всего у Netflix на данный момент 182,86 млн подписчиков.

Компания приятно удивлена результатами, но в отчете предполагает, что бурный рост вызван чрезвычайной ситуацией, связанной с карантином и самоизоляцией людей, и, как следствие, ростом востребованности домашнего просмотра. Аналитики Netflix предупреждают акционеров, что после окончания карантина какую-то часть пользователей сервис потеряет. Тем не менее в прогнозе компании на второй квартал 2020 года предполагается увеличение ее общемировой абонентской базы на 7,5 млн новых подписчиков.

В любом случае дела у Netflix идут очень хорошо. За первый квартал 2020 года она заработала $5,77 млрд, что на 27% больше, чем кварталом ранее. Чистый доход составил $709 млн. Акции компании выросли в цене, показав рекордный результат стоимости за всю историю ее существования. Сейчас Netflix стоит дороже, чем Disney.

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22.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Netflix