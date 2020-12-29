Зарплата топ-менеджеров Netflix в новом году не повысится

Ожидается, что в следующем году руководители крупнейшего в мире стриминг-сервиса Netflix заработают по $34,65 млн каждый, сообщает THR. Зарплата генерального директора Рида Гастингса складывается из $34 млн в опционах на акции и $650 тыс базового оклада. Тед Сарандос получит точно такую же сумму, но доля базового оклада в ней будет составлять $20 млн, а в опционах на акции он получит $14,65 млн. В статусе генерального директора наравне с основателем Netflix Гастингсом Тед Сарандос пребывает с лета текущего года. До этого он занимал должность директора по контенту.

Финансовый директор Спенсер Нойманн, чей переход в Netflix из Activision в конце 2019 года остается предметом судебного иска, должен заработать $11,55 млн, включая $6 млн жалования и $5,55 через опционы на акции. Главный директор по продуктам Грег Питерс заработает $12 млн в виде зарплаты и $6,9 млн посредством опционов на акции, в то время как главный юрисконсульт Дэвид Хайман заработает $4,725 млн и столько же через опционы на акции. Учитывая, что значительная часть вознаграждения топ-менеджеров заключена в фондовых опционах, итоговая компенсация может сильно варьироваться. Как правило, окончательная информация о вознаграждении руководства за предыдущий год публикуется компанией в апреле.

Примечательно, что подобные новости о доходах топ-менеджемента ведущего в мире стриминг-сервиса приходят, с одной стороны, на фоне глобальных экономических затруднений, вызванных пандемией коронавируса, и, с другой, сопровождаются постоянным ростом акций Netflix. На текущий момент у стриминг-сервиса 197 млн подписчиков. Акции компании выросли за год более чем на 63%.

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29.12.2020 Автор: Никита Никитин