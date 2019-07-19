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«Невафильм Research» выпустила отчет о состоянии рынка кинопроката в 2018 году

И спрогнозировала его развитие на 5 лет

Специалисты исследовательской компании «Невафильм Research» завершили анализ российского рынка кинопроката 2018 года и спрогнозировали его развитие на ближайшие 5 лет. Как известно, 2018-й рынок закончил в минусе. Исследование показало, что спад посещаемости был обусловлен не только необычайной летней жарой и Чемпионатом мира по футболу в России, но и более сложными процессами, происходящими на российском и мировом рынках.

На результаты повлияли многие факторы: слабые результаты американских фильмов в зарубежном прокате, на фоне которых во многих странах выросла доля отечественных; нехватка средних фильмов (которые привлекают внимание 1-3% жителей городов с кинотеатрами), которые способствовали росту посещаемости в России в 2017 году; резкое увеличение доли фильмов в российском прокате, которым Минкультуры присвоило рейтинг «18+» (даже среди отечественных фильмов!), что ведет к сокращению молодых зрителей в кинозалах и общему оттоку посетителей.

В то же время аналитики констатируют ослабление кризиса независимого кино в связи с формированием пула кинотеатров, регулярно сотрудничающих с независимыми дистрибьюторами, а также сохранение сегмента альтернативного контента, несмотря на ужесточение законодательства о прокатных удостоверениях и фестивалях.

В отчете представлен анализ различных сегментов рынка кинопроката по итогам 2018 года, статистика кинопоказа по состоянию на май 2019-го, оценка объемов рынка кинорекламы, концешн и онлайн-продажи кинобилетов в 2018-м, а также прогнозы числа кинотеатров и залов, посещаемости, кассовых сборов и цены билета на период 2019-2023 годов. Более подробную информацию об исследовании можно на сайти на сайте «Невафильм Research».

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19.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Невафильм Research

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