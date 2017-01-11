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Нового главу DreamWorks Animation нашли в Warner Bros.

Им стал Крис ДеФариа

Ветеран кинобизнеса Крис ДеФариа назначен президентом DreamWorks Feature Animation Group. Эта управляющая должность создана в компании совсем недавно, и под нее долго искали подходящего человека. Такого нашли в Warner Bros., где ДеФариа работал последние 4 года, курируя анимацию и блок инновационных технологий киностудии.

На своей новой позиции в DWA ДеФариа будет заниматься реализацией стратегии развития компании, разработкой и производством проектов, блоком инноваций и технологий, а также налаживанием некоторых бизнес-процессов. Новый президент придет на смену Джеффри Катценбергу, который основал DWA в 2004 году и отошел от руководства компанией после ее продажи NBCUniversal в конце 2016 года за $3,87 млрд. Сейчас Катценберг является одним из советников в руководстве NBCUniversal, а также возглавляет новое подразделение DreamWorks New Media, созданное для развития интернет-проектов Awesomeness TV и NOVA.   

Новый глава DreamWorks Animation будет работать в тесной связке с президентом по производству Universal Pictures Джимми Хоровитцем, а отчитываться будет непосредственно главе Universal Донне Лэнгли. 

11.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com

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