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Александр Мамут построит в Москве новый премьерный кинотеатр

Площадка с залом на тысячу мест появится в реконструированном комплексе «Олимпийский»

В столице появится новый большой кинотеатр с премьерным кинозалом примерно на тысячу мест. О этом сообщает «Коммерсантъ». Зал появится на территории спортивного комплекса «Олимпийский», который сейчас проходит масштабную реконструкцию. Площадку организуют структуры Александра Мамута, владельца Объединенной киносети «Кино Окко» («Синема Парк» и «Формула кино»). Будет ли новый флагманский кинотеатр входить в эту сеть, не сообщается.

Большой кинозал на тысячу мест станет альтернативной площадкой для проведения крупных кинопремьер. Сейчас столица испытывает определенные проблемы с подобными кинотеатрами − премьеры проводятся в основном в киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате. В нем есть зал на полторы тысячи мест, однако не всем организаторам нравится, что вход в центр находится рядом с проезжей частью, что не позволяет проводить полноценные премьерные «красные дорожки». Кроме того, у этого киноцентра нет достаточного количества парковочных мест.

Впрочем, на данный момент из-за отсутствия альтернатив в «Октябре» проходит не менее сотни кинопремьер в год, а даты под них часто забронированы на полгода вперед. Здесь же ежегодно проводятся показы Московского международного кинофестиваля. Кроме того, кинопремьеры часто проходят в мультиплексе «Москва» на Охотном Ряду, кинотеатре «Иллюзион», московском «Доме кино» и некоторых других альтернативных местах, однако эти площадки не всегда подходят для проведения крупных международных событий.   

Новый киноцентр в составе «Олимпийского» должен стать, по словам источников «Коммерсанта», «лучшим кинотеатром в Европе по техническому обеспечению». Его общая площадь превысит 20 тыс. кв. м. Для сравнения, «Октябрь» с его 11 залами занимает 18 тыс. кв. м. О сроках открытия кинотеатра пока говорить рано. Предполагается, что реконструкция «Олимпийского» закончится только в 2023 году.  

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17.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

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