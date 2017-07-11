Кредитор Enjoy Movies банк БКФ намерен подать в суд на основателей компании

Банк корпоративного финансирования (БКФ) намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротами кинокомпании «Большое кино» Гевонда Андреасяна и Emotion Pictures Геогрия Малкова, сообщает RNS. Кроме того, финансовая организация хочет подать аналогичные заявления лично к продюсерам. Информация об этом появилась в едином реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Банк был крупнейшим кредитором компании Enjoy Movies, которая в конце июня уведомила о намерении признать себя банкротом. Это, как заявляется, и стало основанием для досрочного истребования задолженности непосредственно у основателей кинокомпании.

«Я являюсь поручителем по кредиту, выданному компании Enjoy Movies, – пояснил Гевонд Андреасян. – Ни у меня, ни у моей компании («Большое кино» – прим. ред.) нет никаких кредитов в БКФ Банке, мы ничего не знаем об этом разбирательстве. Мы покинули Enjoy Movies с 1 февраля, и я надеюсь, что все эти проблемы у Enjoy Movies решатся в скором времени». Георгий Малков ситуацию пока не прокомментировал.

Начальник управления развития бизнеса БКФ Виталий Лавров сообщил, что финансовая организация готова решить дело во внесудебном порядке. «Банк принимает меры по досудебному урегулированию данной ситуации и надеется, что компания Enjoy Movies отзовет решение о собственном банкротстве и вернется к конструктивному диалогу», – заявил он RNS. Гендиректор Enjoy Movies Ангелина Павличенко уже заявляла в СМИ, что надеется избежать банкротства.

Enjoy Movies объявила о намерении признать себя банкротом после блокировки ее счетов по требованию Федеральной налоговой службы, которая доначислила ей 71 млн рублей налога на прибыль (с учетом пени и штрафов). Enjoy оспорил это решение ФНС в суде, но из-за блокировки не смог вовремя рассчитаться с контрагентами и кредиторами. Не получил причитающееся и государственный Фонд кино и, следуя принятой в таких случаях процедуре, подал на кинокомпанию в суд.

11.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS