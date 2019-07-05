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В России предложили создать государственную киностудию детских фильмов

Предложение будет направлено президенту

России необходима специальная государственная киностудия, которая будет создавать киноконтент для подрастающего поколения. В этом убеждены в Совете при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, сообщают «РИА Новости». С предложением обратиться к президенту по вопросу создания новой государственной киностудии вышла руководитель рабочей группы Совета, телеведущая Арина Шарапова.

«Огромное воспитательное значение имеет кино, если оно учит истинным ценностям, отношениям в семье, − сказала Шарапова на заседании Совета в четверг. − Есть предложение обратиться к президенту с просьбой о поддержке инициативы по созданию государственной киностудии детских и подростковых фильмов».

В советское время производством кино для детей и юношества занималась киностудия им. Горького. Сейчас она стала частно-государственным акционерным обществом и занимается производством контента более широкой направленности. 

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05.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости

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