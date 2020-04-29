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Американская киноакадемия меняет правила «Оскара» из-за коронавируса

К участию в отборах допустят фильмы, не вышедшие в кинотеатрах

Американская киноакадемия опубликовала информацию о новых условиях подачи заявок на получение премии «Оскар». Временно отменено правило об обязательном семидневном прокате фильмов-претендентов в кинотеатрах. Изменения вынужденные: академия пошла на них из-за ограничений, вызванных эпидемией коронавируса, когда кинотеатры США фактически перетали функционировать. 

«Фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но теперь доступные лишь на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисах, могут претендовать на участие в номинации «Лучшая картина», основных и специальных категориях 93-й премии «Оскар»», − указано в сообщении киноакадемии.

Организаторы уточняют, что данная мера носит временный характер, касается только нынешнего сезона и будет упразднена как только откроются кинотеатры. Впрочем, с последними тоже будет связано одно из вынужденных нововведений: ранее обязательным был семидневный прокат только в кинотеатрах Лос-Анджелеса, а сейчас список допустимых кинотеатров расширят площадками в Нью-Йорке, Майами, Чикаго и других городов страны. 

Пока же, для участия в конкурсе создатели фильмов должны разместить копии для просмотра на специальном защищенном сайте «Оскара» в течение 60 дней со дня их выхода онлайн. При этом, данные картины по-прежнему должны будут соответствовать всем остальным требованиям Американской киноакадемии.

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29.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Oscars.org

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