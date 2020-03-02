Премия «Ника» назвала номинантов

Старейшая российская кинематографическая премия «Ника» огласила списки номинантов на получения наград в 2020 году. Вручение наград запланировано на 29 марта. Оно пройдет в Москве. Лидером по числу номинаций стал фильм Андрея Смирнова ФРАНЦУЗ. Он претендует на 9 наград. Восемь номинаций досталось фильму ДЫЛДА Кантемира Балагова.

На звание лучшего фильма года на этот раз претендуют пять картин. Это АЙКА Сергея Дворцевого, ГРЕХ Андрея Кончаловского, ДЫЛДА Кантемира Балагова, ОДЕССА Валерия Тодоровского и ФРАНЦУЗ Андрея Смирнова. Балагов, Дворецевой и Смирнов таже представлены в номинации «Лучший режиссер».

На звание лучшего актера претендуют Алексей Агранович (ЮМОРИСТ), Алексей Вертков (ВОСКРЕСЕНЬЕ), Александр Паль (ВЕРНОСТЬ) и Леонид Ярмольник (ОДЕССА). На звание лучшей актрисы претендуют Виктория Мирошниченко (ДЫЛДА), Самал Еслямова (АЙКА) и Елена Сусанина (КЕРОСИН).

Специальные призы «Ники» получат актриса Юлия Снигирь, а также режиссер и драматург Рустам Ибрагимбеков. Интересно, что Снигирь получит награду «За исполнение роли в международном телевизионном проекте «Новый папа» Паоло Соррентино». Ибрагимбеков будет отмечен в номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова.

Спецприз Совета Академии «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» за 2019 год будет вручен Борису Хлебникову за сериал «Шторм», а приз «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» достанется Елене Стишовой.

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02.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС