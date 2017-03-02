1 марта национальная кинематографическая премия «Ника» объявила номинантов. Всего на конкурс было представлено 109 фильмов: 51 игровой, 32 документальных и 26 анимационных. Из них академики выбрали лучших, а из шорт-листов сформировали список участников номинаций. На этот раз лидером по числу упоминаний в них стал фильм УЧЕНИК Кирилла Серебренникова: картина будет претендовать на семь наград. В шести номинациях представлены ДУЭЛЯНТ Алексея Мизгирева и МОНАХ И БЕС Николая Досталя. На пять наград претендует РАЙ Андрея Кончаловского.

За звание лучшего фильма года будут бороться шесть картин: ДАМА ПИК Павла Лунгина, УЧЕНИК Кирилла Серебренникова, ДУЭЛЯНТ Алексея Мизгирева, КОЛЛЕКТОР Алексея Красовского, МОНАХ И БЕС Николая Досталя и РАЙ Андрея Кончаловского . В номинации «Лучший режиссер» представлены Николай Досталь, Андрей Кончаловский и Кирилл Серебренников.

Михаил Ефремов (ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК), Тимофей Трибунцев (МОНАХ И БЕС) и Константин Хабенский (КОЛЛЕКТОР) претендуют на «Нику» за лучшую мужскую роль. За звание лучшей актрисы посоревнуются Юлия Высоцкая (РАЙ), Ксения Раппопорт (ДАМА ПИК) и Наталья Павленкова (ЗООЛОГИЯ).

Интересно, что «Ника» почти демонстративно обошла внимание отечественные фильмы из разряда больших кассовых хитов, отдав им в основном технические номинации, как у ВИКИНГА. ЭКИПАЖ, по давнней договоренности со студией «Тритэ», на награды и вовсе не номинируется. Президент премии Андрей Кончаловский подчеркнул, что «у «Ники» есть свои преференции в области эстетики и кинематографических наук» и очень важно, чтобы премия «сохраняла независимость от общественных тенденций, успехов рынка».

Имена победителей 30-й Национальной премии кинематографических искусств и наук «Ника» станут известны на церемонии награждения, которая пройдет 28 марта в столице, в театре им. Моссовета. Однако уже объявлено, что почетные «Ники» в этом году получат Александр Сокуров («Честь и достоинство», Андрей Плахов («За вклад в кинематографические науки, критику и образование»), Александр Митта («За выдающийся вклад в отечественный кинематограф») и Павел Бардин («За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа», сериал «Салам Масква»).

02.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс