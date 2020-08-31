«Ночь кино» в этом году посетило более 230 тысяч зрителей

Подведены первые итоги всероссийской акции «Ночь кино», которая в этом году все-таки состоялась 29 августа, несмотря на коронавирусные ограничения. В этом году в организованных в рамках акции мероприятиях приняло участие более 230 тысяч зрителей. Об этом сообщает сайт Фонда кино.

Зрителям в этом году были показаны анимационный фильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4, один из самых популярных отечественных сиквелов ЛЕД 2 режиссера Жоры Крыжовникова и самый кассовый российский фильм прошлого года ХОЛОП режиссера Клима Шипенко. Показы фильмов прошли на открытых и закрытых площадках.

«В прошлом году мы зафиксировали рекорд посещаемости «Ночи кино» по всей стране и, конечно, были одухотворены этим успехом, ознаменовавшим рост интереса зрителей к современным российским картинам. Однако нынешний год с его пандемией коронавируса, конечно, внес существенные корректировки в проведение так полюбившейся зрителям акции, – отметил глава Фонда кино Вячеслав Тельнов. − В 23 регионах страны продолжают действовать ограничения, связанные с коронавирусом, поэтому они не смогли принять участие в «Ночи кино». Тем не менее бесплатный показ новых российских фильмов удалось провести в 62 субъектах РФ – при соблюдении всех рекомендацией Роспотребнадзора. Организация «Ночи кино» в нынешних условиях, безусловно, стала огромным вызовом и для Фонда кино, и для специалистов на местах. Но, мне кажется, с этим вызовом все справились на отлично, и я очень рад тому, что более 230 тысяч зрителей все-таки смогли посетить «Ночь кино» и, надеемся, хорошо провели время».

Для привлечения зрителей, помимо показов кинофильмов в регионах программу «Ночи кино 2020» разнообразили. Так, в Кемеровской области почти на всех 50 площадках прошли игровая программа «Что я знаю о кино», концертная программа «Песни о кино», кинолекторий «Кино наше», различные игры и флэшмобы. В Магадане для гостей акции провели викторины, конкурсы, подготовили праздничный концерт с любимыми мелодиями отечественных киношлягеров. Юных зрителей встречали аниматоры и ростовые куклы. Некоторые регионы в связи со сложной эпидемиологической ситуацией не смогли организовать показы на площадках и присоединились к «Ночи кино» в онлайн-формате. Так, например, в Краснодарском крае провели уникальную акцию, в которой приняли участие не только кинотеатры, но и другие учреждения культуры.

К участию в акции присоединились библиотечные, музейные, культурно-досуговые и театрально-зрелищные учреждения. На своих официальных онлайн-платформах они размещали информационные сообщения и проводили тематические онлайн-мероприятия. Выставка кинолитературы, исторические экскурсы, познавательные видеолекции и кинообзоры объединили любителей кинематографа. Акция собрала более 500 тысяч онлайн-просмотров.

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31.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино