Названы фильмы-участники «Ночи кино − 2020»

Всероссийская ежегодная акция «Ночь кино», организаторами которой являются Министерство культуры России и Фонд кино, пройдет и в этом году. Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, ее все же проведут 29 августа. Начало бесплатных кинопоказов по всей стране в этот день назначено на 20:00 по местному времени.
«Показы фильмов пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором из-за пандемии коронавируса», − сообщается на сайте Фонда кино.
В этом году было решено отказаться от ежегодного голосования по выбору фильмов «Ночи кино». В кинотеатрах покажут отечественных рекордсменов проката − комедию ХОЛОП, драму ЛЕД 2 и мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4.
Фонд кино предлагает организациям кинопоказа всех субъектов РФ присоединиться к акции. Она должна способствовать популяризации отечественного кинематографа и возвращению зрителей в кинотеатры.
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22.07.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Фонд кино
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