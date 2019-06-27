Организаторы открыли голосование за выбор фильмов «Ночи кино»

«Ночь кино», организованная Фондом кино и Министерством культуры, в этом году пройдет 24 августа. Год назад показы этой акции по всей России посетили 787 тысяч человек. Организаторы надеются, что число участников в 2019 году вырастет.

На сайте ТАСС открылось Интернет-голосование по выбору фильмов, которые должны быть показаны в рамках «Ночи кино − 2019». Год назад аудитория отдала свои голоса за сказку Дмитрия Дьяченко ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, исторический экшн Кима Дружинина ТАНКИ и фантастическую драму Дмитрия Тюрина РУБЕЖ.

Список этого года пока состоит из 26 проектов. Среди них, к примеру, комедии ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ, ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, драмы ЮМОРИСТ, НЕПРОЩЕННЫЙ, БЕЗ МЕНЯ, СПАСТИ ЛЕНИНГРАД, боевик БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, приключенческий фильм ТОБОЛ, исторический экшн Т-34, фэнтези ГОГОЛЬ: СТРАШНАЯ МЕСТЬ, ДОМОВОЙ, мультфильмы ГУРВИНЕК. ВОЛШЕБНАЯ ИГРА, ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ, альманах МУЛЬТ В КИНО и многие другие картины.

Голосование продлится до 10 июля 2019 года.

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27.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС