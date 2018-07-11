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В открытом голосовании за фильмы «Ночи кино» наметились лидеры

Пока с большим отрывом побеждает неожиданный кандидат

Открытое голосование за проекты, которые могут быть показаны в рамках всероссийской акции «Ночь кино» проходит на сайте информационного агентства ТАСС. Зрителям на выбор предложено сразу 26 картин. Среди них – как самые кассово успешные ленты последних лет вроде ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ, ЛЬДА, Я ХУДЕЮ, ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ и т.п., так и ленты, недобравшие своего в прокате. Традиционно в списке много отечественной анимации.

Сейчас, спустя почти неделю с начала старта голосования, в лидеры выбился неожиданный кандидат: с большим отрывом на первом месте находится патриотическо-фантастическая драма РУБЕЖ с Павлом Прилучным в главной роли. Интересно, что несколько дней назад продюсер этой картины Александр Бондарев на своей странице в социальной сети Facebook призвал активно голосовать за данный проект, так как во время проката ленту посмотрело слишком мало зрителей. «Ночь кино», по его мнению, должна исправить этот пробел. 

Второе место в голосовании сейчас удерживает ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, борьба за третье место идет между проектами ЛЕД, Я ХУДЕЮ и ТРЕНЕР. Голосование продлится до 1 августа.

«Ночь кино», организуемая Министерством культуры и Фондом кино, намечена на 25 августа. В предыдущие годы эта всероссийская акция собирала не менее 1,5 млн зрителей.

11.07.2018 Автор: Артур Чачелов

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