В голосовании за фильмы «Ночи кино» определилось три лидера

Голосование за фильмы, которые будут показаны в рамках «Ночи кино», вышло на финишную прямую. Однако уже сейчас в списке, состоящем из 26 картин, определилисб явные фавориты. На первом месте с большим отрывом по чсилу голосов находится драматический боевик БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ. Следом идут комедии ДОМОВОЙ и ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ. Среди мультфильмов лидирует проект ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА. Он занимает 9 место в топе, составленном по числу отданных голосов.

Голосование за фильмы «Ночи кино−2019» было запущено 27 июня. Оно завершится уже 10 июля. Голосование проходит на сайте ТАСС.

«Ночь кино», проводимая Фондом кино и Министерством культуры РФ, в этом году пройдет 24 августа. Год назад показы этой акции по всей России посетили 787 тысяч человек. Организаторы надеются, что число участников в 2019-м вырастет.

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08.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС