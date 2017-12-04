«Киноход» начал продажу кинобилетов через «Одноклассники»

У пользователей «Одноклассников» появилась возможность покупки билетов в кино прямо внутри социальной сети. Здесь запустился специальный сервис компании «Киноход», работающий на платформе приложений для групп. Сервис опубликован на странице «Кинохода»: он позволяет выбрать город, кинотеатр и фильм, посмотреть расписание и оплатить выбранные билеты банковской картой – то есть предлагает весь тот функционал, который есть у компании при продаже билетов через собственное приложение для смартфонов и сайт.

Воспользоваться «Киноходом» в «Одноклассниках» можно с любого устройства: на десктопной и в мобильной версиях соцсети, а также в мобильных приложениях ОК для iOS и Android. С помощью настроек можно менять порядок элементов на стартовом экране приложения, выбрать сеансы одного кинотеатра или определенного фильма, дату и подходящий формат: 2D, 3D, Dolby Atmos или IMAX. Форматы сеансов можно комбинировать.

Сегодня «Киноход» позволяет приобрести билеты в более чем 300 кинотеатров 94 городов России. Однако с недавних пор по независящим от компании причинам из сервиса исключены площадки, входящие в объединенную сеть «Синема Парк» и «Формула кино».

04.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Sostav.ru