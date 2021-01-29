«Огонь» нашел американского дистрибьютора

Shout! Studios, мультиплатформенная компания, входящая в состав Shout! Factory, приобрела все виды прав на экшн-катастрофу ОГОНЬ в Северной Америке. Об этом сообщает пресс-служба «Централ Партнершип». Картина вышла на большие экраны в России 24 декабря 2020 и собрала уже более $10 млн в домашнем прокате.

Зарубежными продажами картины занимается кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»). Помимо Северной Америки, фильм режиссера Алексея Нужного уже продан в Австралию и Новую Зеландию (Umbrella Entertainment), Германию и немецкоговорящую Европу (Capelight Pictures), Испанию (Mediaset), Латинскую Америку (BF Distribution), Японию (Culture Entertainment), Южную Корею (BoXoo Entertainment) и Тайвань (MovieCloud).

«ОГОНЬ − высокооктановый экшн-триллер с впечатляющими съемками и настоящими героями в кадре. Эмоционально и визуально мощное противостояние человека и природы», − говорит Джордан Филдс, вице-президент по закупкам, Shout! Studios.

«Ежегодно лесные пожары наносят огромный ущерб природе и влекут за собой человеческие жертвы. Это касается каждого, вне зависимости от страны, − говорит Вадим Верещагин, генеральный директор «Централ Партнершип». − Герои фильма будут узнаваемы в любом уголке мира, потому что такие парни есть везде. Не придуманные марвеловские супергерои, а те, кто живет на соседней улице, кого можно встретить по дороге на работу, кто каждый день готов отправиться на борьбу со страшной стихией. В США проблема лесных пожаров стоит не менее остро, и мы рады, что байеры заинтересовались картиной, поверив в ее потенциал и высоко оценив ее масштаб и качество. Для нас как для дистрибутора сейчас, в период пандемии и кризиса кинотеатрального бизнеса, это особенно важно. Мы продолжаем активно работать в направлении укрепления позиций российского кинематографа на международной арене».

Фильм ОГОНЬ зрители США и Канады смогут оценить летом 2021 года.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

29.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Централ Партнершип