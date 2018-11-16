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«Одноклассники» выберут лучший российский фильм года

Соцсеть организовала онлайн-премию всех популярных форматов контента

Социальная сеть «Одноклассники» анонсировала первую собственную онлайн-премию, предназначенную для контента всех популярных форматов. Премия получила название «Самый ОК». На нее смогут претендовать проекты, созданные российскими производителями контента: телеканалами, студиями, агентствами, СМИ и известными людьми.

Всеобщее пользовательское голосование за лучший фильм, сериал, песню, шоу, трансляцию, онлайн-концерт и блог 2018 года уже стартовало. На звание лучшего фильма года претендуют российские проекты ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, ТРЕНЕР, ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ, Я ХУДЕЮ, ГОГОЛЬ. ВИЙ и ЛЕД. В номинации «Сериал года» представлены проекты «Гранд», «Улетный экипаж», «Ивановы–Ивановы», «Полицейский с Рублевки», «Ищейка» и «По ту сторону смерти». 

Проголосовать можно в специальном приложении. Выбор можно будет сделать до 10 декабря. Кроме того, пользователи смогут отслеживать его промежуточные результаты в режиме онлайн.

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16.11.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Одноклассники

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