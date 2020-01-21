За 2019 год Оkko увеличил выручку на 96%

Онлайн-кинотеатр Okko отчитался о росте выручки. За 2019 год она увеличилась на 96% до 4,9 млрд руб. с учетом НДС. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. Локомотивами роста, по сообщаениям компании, стали мобильные платформы (в основном на Android) и веб. Так мобильные устройства в 2019 году показали рост на 120% по количеству единиц просмотренного контента.

Число пользователей, которые платят за просмотр контента Okko в конце 2019 года составляло 1,1 млн человек в месяц, что учитывает как транзакционных, так и подписных пользователей, включая абонентов партнерских подписок в Okko (Амедиатека, START, ViP и других). По данным сервиса, месячная аудитория Okko составляет 2,8 млн человек, хотя в 2018-м эта цифра равнялась 1,83 млн. Всего с момента запуска в 2011 году в сервисе количество уникальных платящих пользователей составило 3,23 млн. человек.

Онлайн-кинотеатр не раскрыл некоторые ключевые показатели. В частности пока неизвестны чистая выручка, доли доходов от подписки, продажи и аренды отдельных единиц контента, а также сколько заработал сегмент «Okko спорт».

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21.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko