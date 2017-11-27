Okko покажет фильмы в Dolby Atmos

Пользователи российского онлайн-кинотеатра Okko теперь смогут смотреть контент со звуком Dolby Atmos. Об этом сообщает портал «Кабельщик». Видеосервис стал первым из легальных российских онлайн-кинотеатров, в котором появились ленты с Dolby Atmos, а ранее он первым запустил поддержку Dolby Digital. Dolby Atmos технологически сложен для воспроизведения на VOD-сервисах, а потому во всем мире возможность транслировать фильмы c таким звуком имеют всего несколько стриминговых площадок, среди которых Netflix, Amazon, Vudu, Hulu Plus и немецкий Maxdome.

Пока в библиотеке Okko только шесть картин, имеющих Dolby Atmos: три российских и три иностранного производства. Это исторические драмы ВИКИНГ, АННА КАРЕНИНА: ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО и фантастический экшн ПРИТЯЖЕНИЕ, а также мюзикл ЛА-ЛА ЛЕНД, фильм-катастрофа ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ и авантюрный детектив ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2. В дальнейшем планируется расширение коллекции таких картин. С момента появления технологии в 2012 году всего в мире снято около 700 фильмов с таким звуком.

«Чтобы сделать домашний Dolby Atmos возможным, мы провели огромную работу со студиями по поиску и подбору материалов, а также по их адаптации. Мы нашли партнера, который помог нам преобразовать фильмы с кинотеатральным Dolby Atmos в формат, подходящий для дома, перекодировали контент, протестировали, как он воспроизводится на различных домашних устройствах с поддержкой Dolby Atmos, – рассказывает технический директор Okko Игорь Соколов. – Также была проведена большая инженерная работа по интеграции технологии в стриминг с учетом всех требований Голливуда по защите контента на всей линейке устройств».

Пока поддержка Dolby Almos осуществляется только в приложениях Okko на линейке телевизоров LG OLED TV 2017 года. Пользователям также рекомендовано использовать саундбар или комплект домашнего кинотеатра с поддержкой этой технологии.

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27.11.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кабельщик