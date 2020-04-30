Okko рассказал о главных премьерах мая

В мае мультимедийный сервис Okko порадует любителей короткометражных фильмов и музыкальных концертов, а также эксклюзивно покажет зрителям четыре сериала собственного производства.

С 30 апреля: сериал «Нагиев на карантине».

Это история артиста Дмитрия Нагиева, которая будет разворачиваться в совершенно новых для него реалиях: последние десять лет он работал круглосуточно, не покладая рук, а теперь резко выпал из привычного ритма жизни и оказался на самоизоляции. Постоянная смена студий, съемочных площадок, городов, эфиров – все внезапно остановилось, не как в кино, а по-настоящему. Теперь он поливает цветы, общается с курьерами, сажает картошку на случай, если пандемия будет развиваться, готовит еду, устраивает прямые эфиры из спортзала, общается с астрологом на предмет ретроградного Меркурия и делает домашнее задание с детьми.

С 1 мая: ЗОВ ПРЕДКОВ.

Экранизация одноименного приключенческого романа Джека Лондона с Харрисоном Фордом в главной роли. История дружелюбного пса Бака, чья размеренная жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли в дикую и холодную Аляску. Фильм будет доступен по платной модели.

8 мая: Концерт Вячеслава Бутусова.

Каждую неделю в рамках проекта «Шоу ON!», представленного «Сбербанком» и Okko, проходят бесплатные концерты звезд российской эстрады. 8 мая в 19:00 состоится концерт легенды отечественной рок-сцены − Вячеслава Бутусова.

С 12 мая: «Каннский фестиваль 2019». Программа короткометражных фильмов.

На суд жюри 72-го Международного Каннского Кинофестиваля, посвященного легендарному французскому режиссеру Аньес Варда, представили богатую и разнообразную программу. Лучшие картины, отмеченные кинокритиками, и фильмы из основной программы, Cinéfondation и Двухнедельника режиссеров представлены в единой ленте. Среди них − загадочный фильм-сюрприз, чей автор рискнул статусом премьерности ради показа в России, лента молодого французского режиссера, ставшая победителем Cinéfondation, а также картины из Японии, Израиля, Венгрии и Албании.

13 мая: концерт Светланы Лободы.

Серию концертов в рамках «Шоу ON!» в мае поддержит одна из главных звезд российской поп-сцены − Светлана Лобода. Начало концерта в 19.00, посмотреть онлайн-трансляцию бесплатно можно на show.okko.tv и страницах онлайн-кинотеатра Okko в соцсетях Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

13-14 мая: короткий метр «Облака» и «Сверхчеловек».

На Okko состоятся релизы горизонтальных версий двух коротких фильмов, снятых в вертикальном формате. «Облака» режиссера Марии Агранович − настоящий киберпанк-триллер, наглядно моделирующий ситуацию, в которой практически стерта грань между привычной нам реальностью и реальностью виртуальной. Философский проект «Сверхчеловек» от режиссера фильмов ХОЛОП и ТЕКСТ Клима Шипенко вдохновлен пьесой Джорджа Бернарда Шоу. Зрителей ждет настоящий селфи-бенефис дьявола в исполнении Федора Бондарчука. Оба проекта сняты в рамках проекта «Сбербанка» «кино − #этомое».

С 14 мая: ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УБИЙСТВЕ.

Южнокорейский детективный фильм 2003 года от режиссера ПАРАЗИТОВ. Картина основана на реальной истории о серийном убийце, которого поймали лишь спустя 33 года после совершенных им преступлений. Фильм входит в личный хит-парад «топ-20» Квентина Тарантино.

15 мая: «БГ в Лондоне».

Новым релизом Okko Театр станет концерт-квартирник Бориса Гребенщикова под названием «БГ в Лондоне», отснятый профессиональной командой еще до введения ограничений на передвижение в городе. Авторы съемок считают этот концерт в некоторой степени историческим, проводя параллель между квартирниками советской эпохи, обусловленными запретом на рок-музыку, и сегодняшней вынужденной самоизоляцией.

С 19 мая: сериал «Записки отельера».

Вслед за скринлайф-сериалом «Все вместе» и сериалом «Нагиев на карантине», стартовавшими в конце апреля, подписчики сервиса увидят новый сериал «Записки отельера». В основу сценария легла книга владельца и генерального менеджера гостиницы «Гельвеция» Юниса Теймурханлы «Do not disturb. Записки отельера», посвященная необычным историям, связанным с бытом бутик-отеля и его гостями. Главного героя в «Записках отельера» сыграл Илья Коробко, также в проекте снялись журналист и телеведущий Александр Невзоров и звезда «Реальных пацанов» и «Comedy Woman» Марина Федункив. Сериал произведен компанией Team Films по заказу Okko Studios и будет показан эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.

20 мая: Программа «TOP-5 Oscars».

Cборник главных короткометражных фильмов премии «Оскар» 2019 года. Топ-5 игровых и анимационных шедевров: фильм-победитель «Кожа», посвященный расовой вражде; сюрреальная анимация «Выходные» о маленьком мальчике, переживающем развод родителей; короткометражка «Вне рая» о запретной любви двух подростков; картина «Кийто», номинированная на премию BAFTA, − о чернокожем парне, мечтающим избавиться от криминального прошлого; драма «Лиса» − участник престижного американского фестиваля Sundance.

С 27 мая: сериал «Последствия».

8-серийный драматический сериал, снятый режиссером Александром Коттом. Главный герой Андрей (Александр Самойленко) узнает, что смертельно болен. Ему остались считанные месяцы, а его троих дочерей больше некому будет защитить. Андрей понимает, что должен найти детям мать, пока у него еще есть на это время. Компанию в любовном треугольнике с непростым финалом ему составляют героини в исполнении Алены Бабенко и Анны Тараторкиной. Соавторами сериала стали продюсеры Александр Цекало («Мажор», «Прожекторперисхилтон», «Метод»), Александра Ремизова («Елки», «Мажор-2»), Иван Самохвалов («Обратная сторона луны», «Фарца») и Юрий Мирошниченко («Елки-2», «Бывшие»). Проект создан Okko Studios и будет эксклюзивно показан на платформе Okko.

Кроме того сервис подготовил специальную программу, посвященную Дню Победы.

1−10 мая: День Победы

С 1 мая: коллекция «Военное кино».

Коллекция включает в себя культовые российские фильмы и сериалы о Великой Отечественной войне (в том числе В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ, ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ, «Семнадцать мгновений весны» и ИДИ И СМОТРИ), зарубежные блокбастеры (СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА, ДЮНКЕРК, ПЕРЛ ХАРБОР и другие), а также спектакли. В библиотеке присутствует как бесплатный, так и платный контент. Okko переведет все деньги, полученные за просмотр платных фильмов из коллекции, в Благотворительный фонд «Память поколений», оказывающий медицинскую помощь ветеранам России.

9 мая: «Бессмертный полк».

Okko покажет прямую трансляцию онлайн-шествия «Бессмертный полк», эфир начнется в 10:00. Зрители смогут принять участие в проекте, предварительно зарегистрировав свою заявку на сайте движения. После регистрации пользователи получат данные о том, когда можно будет увидеть загруженное фото и историю своего родственника в рамках трансляции.

9 мая: «Песни победы».

Совместный проект Телеканала «Москва 24» и онлайн-кинотеатра Okko. Живой концерт, посвященный «Дню победы» в нем примут участие: «Уматурман», Александр Ф. Скляр, Светлана Сурганова, Сергей Мазаев, Петр Налич. Музыканты исполнят известные песни военных лет.

10 мая: Прямая трансляция концерта Ильдара Абдразакова в сопровождении ансамбля Игоря Бутмана.

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30.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko