Rambler Group откроет первый офлайн-кинотеатр под брендом Okko

В Сочи, на курорте «Роза Хутор», состоится запуск первого офлайн-кинотеатра под брендом Okko. Площадка заработает в рамках горнолыжного фестиваля Tinkoff Rosafest, который пройдет с 26 января по 2 февраля. Впервые в истории фестиваля кинотеатр будет работать на высоте 1170 метров. Программу зрители смогут определять самостоятельно.

Команда онлайн-кинотеатра Okko, работающего по модели VoD (video on demand – видео по запросу), сформировала предварительный список фильмов. Шорт-лист показов будет определен путем голосования в социальной сети фестиваля. Участники Rosafest смогут выбрать шесть картин из хитов проката, в их числе ВЕНОМ, ЛЕТО, ЛЕД, ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ и многие другие.

Вечерние кинопоказы состоятся в кинозале Riders Lodge, рассчитанном на 150 мест, посещение бесплатно для всех участников фестиваля.

«Кино давно стало неотъемлемой частью масштабных спортивных и культурных мероприятий, − комментирует Иван Гродецкий, генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko. − Tinkoff Rosafest, несомненно, является одним из самых известных ежегодных фестивалей Красной Поляны. Мы разделяем интерес нашей аудитории к зимним видам спорта и поддерживаем его, поэтому решили создать кинотеатр в горах. При этом участники фестиваля сами смогут выбрать фильм для просмотра, таким образом, мы впервые приносим VoD в офлайн-пространство».

«Rambler Group создает единую видеоэкосистему, в которую входят крупнейшая в России сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула Кино» и лидер российского рынка онлайн-кинотеатров Okko, − добавляет Яна Бардинцева, директор по маркетингу Rambler Group. − Видеоэкосистема будет работать под единым брендом Okko, который свяжет пользовательский опыт в онлайне и офлайне. По сути, на «Роза-фесте» мы представим наш первый офлайн-кинотеатр, который будет работать под брендом Okko. И мы сразу выходим к молодой и очень активной аудитории, которая в большей степени привыкла смотреть кино онлайн. Мы рассчитываем, что такие проекты на пересечении онлайна и офлайна позволят им оценить преимущества кинопросмотра на большом экране, и в дальнейшем планируем делать подобные проекты на других крутых мероприятиях».

Онлайн-кинотеатр Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (iOS и Android), Play Station 4, web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko − 1,5 млн человек. В коллекции сервиса порядка 35 тыс. единиц контента. Компания имеет прямые контракты на трансляцию контента с мировыми киностудиями, среди которых Walt Disney Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущие европейские и российские производители фильмов. Выручка Okko по итогам 2017 года составила 1,38 млрд рублей.

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22.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko