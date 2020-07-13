Подписчики Okko первыми увидят новые сезоны «Свинки Пеппы»

Подписчики Okko первыми увидят новые сезоны одного из самых популярных развлекательно-образовательных мультсериалов «Свинка Пеппа». Об этом сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса. Премьера состоится 13 июля и будет доступна для всех зарегистрированных пользователей на сайте okko.tv, а также в приложениях iOS, Android, Smart TV и на Okko SmartBox. Подписчики увидят все сезоны мультсериала, включая эксклюзивные 5, 6 и 7-й.

Мультсериал «Свинка Пеппа» – это популярнейший развлекательно-образовательный проект, который помогает маленьким зрителям открывать и познавать мир вокруг себя вместе с забавными героями, которые наделены человеческими качествами. Сюжет мультсериала не предусматривает каких-либо конфликтов и сложных обучающих ситуаций, из которых Пеппе должна вынести важный урок. Здесь все просто и понятно: будь то поход свинки на прием к зубному врачу, в кино вместе с родителями или в гости к любимой подруге.

«Мы уделяем особое внимание детскому и семейному контенту в библиотеке нашего сервиса и появление такого громкого и ожидаемого релиза безусловно станет одной из ее визитных карточек, − рассказывает Софья Квашилава, генеральный продюсер Okko Entertainment. − Уникальность проекта заключается в сочетании, с одной стороны, милой, наивной и понятной каждому ребенку истории, а с другой – образовательной составляющей, от которой всегда знаешь, чего ждать: отсутствие отрицательных персонажей и ощущение добра и уюта, как от мультиков в нашем детстве. Мы рады предоставить нашим подписчикам возможность первыми увидеть новые серии популярного мультфильма».

«Свинка Пеппа» покорила сердца не только детей, но и взрослых, которые с удовольствием наблюдают за ее приключениями. Британский мультсериал, лауреатом кинопремии BAFTA, полюбился зрителям по всему миру и был переведен на 40 языков и показан более чем в 180 странах.

Новые приключения «Свинки Пеппы» будут доступны в Okko по подписке «Оптимум», которая до конца лета стоит всего за 1 рубль.

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13.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko