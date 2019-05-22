Okko стал генеральным партнером Фестиваля уличного кино

Онлайн-кинотеатр Okko поддержит Фестиваль уличного кино – один из самых массовых кинопросмотров в мире, уникальный проект, в рамках которого призеров определяют сами зрители. Фестиваль пройдет с 12 июня по 12 сентября 2019 года и соберет свыше 1 млн человек.

Фестиваль уличного кино – один из самых необычных и длинных кинофестивалей в мире. В течение четырех месяцев в городах по всей России будет бесплатно демонстрироваться короткометражное кино.



Просмотры проходят в уличных кинотеатрах: в амфитеатрах, на летних площадках и городских сценах, которые для этой цели реконструируют организаторы: инициативные группы, региональные администрации и социальные предприниматели. В этом году проект охватит более 1000 городов и соберет свыше 1 млн зрителей: организаторы намерены поставить рекорд по самому массовому кинопросмотру в мире.



Okko регулярно оказывает поддержку мероприятиям, способствующим развитию и популяризации российского кино. В 2019 году онлайн-кинотеатр стал официальным партнером Московского международного кинофестиваля, с 2018 года поддерживает Strelka Film Festival и показы российских картин в рамках акции «Ночь в музее».



«Одна из главных задач Okko – поддержка независимого российского кино и молодых кинематографистов, – говорит генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий, – поэтому для нас так важно участвовать в мероприятиях, которые дают зрителям возможность познакомиться с их работами. В этом смысле Фестиваль уличного кино – особый, во многом уникальный проект: фильмы увидят не только в Москве и Петербурге, но и в самых отдаленных уголках России. Okko выходит в офлайн в том числе и в таком необычном формате, помогая зрителям увидеть работы талантливых кинематографистов, а им – найти свою аудиторию. Это важная часть синергетического эффекта от слияния с Rambler Group».



В конкурсную программу войдут лучшие короткометражные фильмы российских авторов, снятые за последний год. Среди них – «Электрический ток» (режиссер Петр Федоров, в главной роли Александр Паль) и «Интервью» Ивана Соснина с Алексеем Серебряковым в главной роли.



Лучший фильм выбирают сами зрители: в конце сеанса за понравившуюся короткометражку можно проголосовать светом фонариков. Уровень света замеряется с помощью специального прибора. Торжественное награждение победителей состоится на закрытии фестиваля в октябре. Призерам вручат статуэтку, отлитую из кусочков металла из каждого города-участника. Режиссер-победитель получит поддержку в съемке полнометражной картины.



В 2019 году Фестиваль уличного кино пройдет в пятый раз. В составе попечительского совета – председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, президент Академии российского телевидения Александр Акопов, кинорежиссеры Валерий Тодоровский и Алексей Попогребский, кинокритик Стас Тыркин. Возглавляет попечительский совет член Европейской киноакадемии Игорь Мишин.

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22.05.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko