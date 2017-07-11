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Обнародованы составы жюри фестиваля «Окно в Европу»

Киносмотр пройдет в Выборге с 6 по 12 августа

XXV Фестиваль российского кино «Окно в Европу» откроется в Выборге 6 августа 2017 года. За семь дней работы фестиваля зрители увидят около 130 фильмов. Cимволом киносмотра в этом году стал образ Сергея Бодрова-мл.

Выборгский кинофорум – один из самых авторитетных в стране кинофестивалей. В его программу входит пять конкурсов: игрового, документального, анимационного кино, конкурсная программа фильмов, конкурс «Выборгский счет», для участия в котором приглашаются фильмы-лауреаты других российских фестивалей этого года.  В этом году в пятый раз на фестивале будет проводиться программа фильмов «Копродукция. Окно в мир», ее представят десять кинокартин совместного производства российских кинематографистов в партнерстве с зарубежными коллегами из Бразилии, Эстонии, Польши, Индии, Хорватии, США, Франции, Испании и других стран мира.

Конкурсные программы будут оценивать сразу четыре жюри. Жюри игрового кино в этом году возглавляет выдающийся кинодраматург, продюсер, режиссер Рустам Ибрагимбеков. В составе жюри игрового конкурса: режиссер и сценарист Юсуп Разыков, актриса Татьяна Колганова, актер Артур Смольянинов, режиссер Роман Каримов и российский писатель, публицист и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин). Жюри неигрового кино возглавит знаменитый российский ученый, документалист, бард Александр Городницкий, в документальном жюри будут работать журналист, телеведущий Владислав Флярковский,  режиссеры-документалисты, лауреаты «Окна в Европу» разных лет – Елена Демидова и Евгений Голынкин. Программу фильмов, созданных в копродукции будет оценивать жюри в составе продюсера Олега Березина, кинокритика и режиссера Михаила Брашинского. Председатель жюри конкурса «Копродукция. Окно в мир» – кинодраматург Павел Финн. Жюри анимационного кино возглавит выдающийся режиссер Андрей Хржановский, а в жюри будут работать петербургский художник, режиссер, писатель Виктор Тихомиров и режиссер, сценарист Дмитрий Высоцкий. 

На фестивале планируется деловая программа, в рамках которой пройдут «круглые столы» и дискуссии, посвященные актуальным проблемам современного российского кинематографа. Для участия в деловой программе приглашены: Вячеслав Тельнов, Эдуард Пичугин, Антон Малышев, Карен Шахназаров, Сергей Сельянов, Алексей Рязанцев, Олег Березин, Иван Кудрявцев, Федор Попов, Сергей Сельянов и другие ведущие российские продюсеры, режиссеры, а также представители кинокритики и кинопрессы.

В одном из важных культурных центров Выборга - городской библиотеке Алвара Аалто планируется проведение цикла открытых для всех желающих мастер-классов, в которых примут участие деятели культуры и искусства – Карен Шахназаров, Марлен Хуциев, Вадим Абдрашитов, Дмитрий Быков.
В рамках программы «Юбилеи» запланировано проведение двух вечеров, посвященных памяти режиссеров Эльдара Рязанова и Михаила Калика.

Фестиваль проводится ежегодно с 1993 года, его учредителями являются Министерство культуры РФ, Правительство Ленинградской области, Русско-Европейская киноассоциация (RECA). Главными задачами фестиваля являются популяризация отечественного киноискусства, продвижение к зрителю российских фильмов предстоящего киносезона, исследование последних тенденций в киноискусстве и изучение лучших традиций отечественного кинематографа.

Организаторы смотра надеются, что XXV фестиваль «Окно в Европу» в очередной раз станет как лабораторией отечественного киноискусства, так и площадкой старта нового российского кино, праздником для гостей и участников.

Закрытие смотра состоится 12 августа и по традиции пройдет в стенах Выборгского замка. 

 

11.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Парадиз

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