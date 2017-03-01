Фестиваль «Окно в Европу» объявил даты проведения и открыл прием заявок

В 2017 году фестиваль российского кино «Окно в Европу» пройдет в Выборге в период с 6 по 12 августа. В этом году киносмотр проводится уже в 25 раз. В отдельных равноправных конкурсах фестиваля будут представлены все виды кинематографа: документальные, анимационные и игровые фильмы, а также картины, созданные в копродукции с кинематографистами других стран.

Прием заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах кинофестиваля начался 1 марта и продлится до 1 июня 2017 года. К участию в приглашаются фильмы всех основных направлений кинематографа: игрового, неигрового и анимационного кино.

В рамках юбилейного XXV фестиваля «Окно в Европу» как и прежде пройдет конкурс «Игровое кино. Осенние премьеры», в который приглашаются российские художественные полнометражные фильмы, снятые после фестиваля прошлого года (с осени 2016 года по 2017 год) и не принимавшие участия в других российских фестивалях, не имевшие кинотеатрального проката, TV-, VOD- и DVD-релизов. В конкурс «Копродукция. Окно в мир» приглашаются полнометражные художественные и неигровые фильмы, снятые российскими кинематографистами в копродукции с коллегами из других стран в период между фестивалями «Окно в Европу» (с осени 2016 года по 2017 год), не принимавшие участия в других российских фестивалях, не имевшие кинотеатрального, TV-, VOD- и DVD-релизов. Схожие требования предъявляются для анимационных и неигровых картин, желающих принять участие в соответсвую конкурсах фестиваля.

Для участия в отборочном туре необходимо заполнить «Заявочную форму», прислать на адрес фестиваля fest@paradisegroup.ru. 2 копии DVD c фильмом и заполненные «Заявочные формы» принимаются по адресу: 115054, Москва, ул. Бахрушина, дом 25, кинотеатр «Пять звезд», 3 этаж, фестивальный отдел.

01.03.2017 Автор: Артур Чачелов