«Окно в Европу» начинает отбор участников

1 февраля 2018 года начинается отборочный тур фильмов конкурсных программ кинофестиваля «Окно в Европу». Он продлится до 1 июня. К участию в программах фестиваля приглашаются фильмы всех основных направлений кинематографа: игрового, неигрового и анимационного кино.
Для участия в отборочном туре необходимо заполнить «Заявочную форму» и прислать на адрес фестиваля fest@paradisegroup.ru (в теме письма желательно указать название фильма и программы). Две копии DVD c фильмом и заполненные «Заявочные формы» принимаются по адресу: 115054, Москва, ул. Бахрушина, дом 25, кинотеатр «Пять звезд», 3 этаж, фестивальный отдел.
Фестиваль российского кино «Окно в Европу» традиционно пройдет в городе Выборге. В этом году даты его проведения – c 10 по 16 августа 2018 года. Киносмотр станет 26-м по счету.
В рамках XXVI фестиваля «Окно в Европу» будут проходить программы:
01.02.2018 Автор: Артур Чачелов
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