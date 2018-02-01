«Окно в Европу» начинает отбор участников

1 февраля 2018 года начинается отборочный тур фильмов конкурсных программ кинофестиваля «Окно в Европу». Он продлится до 1 июня. К участию в программах фестиваля приглашаются фильмы всех основных направлений кинематографа: игрового, неигрового и анимационного кино.

Для участия в отборочном туре необходимо заполнить «Заявочную форму» и прислать на адрес фестиваля fest@paradisegroup.ru (в теме письма желательно указать название фильма и программы). Две копии DVD c фильмом и заполненные «Заявочные формы» принимаются по адресу: 115054, Москва, ул. Бахрушина, дом 25, кинотеатр «Пять звезд», 3 этаж, фестивальный отдел.

Фестиваль российского кино «Окно в Европу» традиционно пройдет в городе Выборге. В этом году даты его проведения – c 10 по 16 августа 2018 года. Киносмотр станет 26-м по счету.

В рамках XXVI фестиваля «Окно в Европу» будут проходить программы:

Конкурс «Игровое кино. Осенние премьеры» (приглашаются российские художественные полнометражные фильмы, снятые в период между фестивалями (с осени 2017 года по 2018 год), не принимавшие участия в других российских фестивалях, не имевшие кинотеатрального, TV-, VOD- и DVD-релизов);

Конкурс «Копродукция. Окно в мир» (приглашаются полнометражные художественные и неигровые фильмы, снятые российскими кинематографистами в копродукции с коллегами из других стран в период между фестивалями (с осени 2017 года по 2018 год), не принимавшие участия в других российских фестивалях, не имевшие кинотеатрального, TV-, VOD- и DVD-релизов);

Конкурс неигрового кино (приглашаются российские неигровые фильмы, снятые в период между фестивалями (с осени 2017 года по 2018 год), не имевшие TV-, VOD- и DVD-релизов);

Конкурс анимационного кино (приглашаются российские анимационные фильмы, снятые в период между фестивалями (с осени 2017 года по 2018 год), не имевшие TV-, VOD- и DVD-релизов);

Внеконкурсная программа «Кино – детям» (приглашаются российские полнометражные игровые, неигровые и анимационные фильмы для детей и юношества, снятые в период между фестивалями (с осени 2017 года по 2018 год);

Внеконкурсная программа «Гала-премьеры осени» (приглашаются российские полнометражные игровые фильмы, снятые в период между фестивалями (с осени 2017 года по 2018 год), релиз которых намечен на осень 2018 года.

01.02.2018 Автор: Артур Чачелов