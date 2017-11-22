Rambler&Co планирует запустить свой онлайн-кинотеатр

Холдинг Александра Мамута рассматривает возможность запуска собственного онлайн-кинотеатра, передает РБК, ссылаясь на собственные источники внутри компании.

Пока руководство Rambler&Co взвешивает все за и против, однако решение должно быть принято до конца 2017 года. Если холдинг все же решится идти в этот бизнес, ему придется столкнуться с сильной конкуренцией. Рынок онлайн-кинотеатров сильно консолидирован. По данным компании «ТМТ Консалтинг», по итогам 2016 года 62% всех доходов здесь досталось трем крупнейшим игрокам – ivi.ru, Okko и Megоgo.

И все же желание Rambler&Co попробовать свои силы в этом направлении бизнеса вполне объяснимо. Этот рынок уверенно растет, причем в первую очередь за счет платных моделей подписок. С все большим распространением телевизоров с функцией SmartTV и удешевлением доступа в интернет, а также закрытием большого числа пиратских ресурсов россияне оказались готовы платить за возможность легально посмотреть новые фильмы и сериалы в высоком качестве.

У Rambler&Co есть ресурс с аудиторией, для которой характерно потребление видеоконтента – это портал Afisha.ru. Кроме того, холдинг является совладельцем компании, разработавшей уникальную платформу для управления видеоконтентом Eagle Platform. И, наконец, вместе с покупкой двух крупнейших киносетей России заметно активизировалась родственная ему прокатная компания «Пионер», у которой, как ранее заявлялось, есть большие планы по дистрибуции контента. При этом, если решение о запуске проекта все-таки будет принято, он все равно потребует от Rambler&Co значительных инвестиций. Собеседник РБК заметил, что в течение трех–пяти​ лет компания должна будет вложить «миллиарды рублей».

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22.11.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК