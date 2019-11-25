Минэкономразвития поддержало законопроект о подсчете просмотров в онлайн-кинотеатрах

Законопроект Министерства культуры об обязательном подсчете и передаче данных о просмотрах в онлайн-кинотеатрах в ЕАИС нашел поддержку в лице второго профильного ведомства. МЭР (Минэкономразвития) дало на него положительный отзыв. В опубликованном на портале раскрытия правовых актов тексте говорится, что «Минэкономразвития России сделан вывод о достаточном обосновании решения проблемы предложенным способом регулирования».

Законопроект Минкультуры об учете просмотров фильмов и сериалов в Интернете вводит в законодательство понятие «онлайн-кинотеатр» и обязывает владельцев этих сервисов направлять в государственную систему (ЕАИС) данные о просмотрах фильмов и сериалов в интернете.Также инициатива обязывает поисковые системы, которые размещают ориентированную на российских пользователей рекламу, снабжать ссылки на легальные ресурсы специальными отметками, маркерами, которые должны помогать пользователям отличать законопослушные ресурсы от пиратских.

Единственное, на что МЭР просило обратить внимание, необходимость дополнительного пояснения в законодательстве термина «маркер», который подразумевает специальную отметку в поисковой выдаче, которой должны сопровождаться все ссылки на легальные онлайн-кинотеатры. Также министерство предложило увеличить предложенный Минкультуры 180-дневный срок вступления закона в силу, сообщает RNS.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

25.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS