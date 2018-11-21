Онлайн-кинотеатры России подведут под единую отчетность

Крупнейшие онлайн-кинотеатры привлекут компанию Nielsen для альтернативного подсчета своих зрителей. Об этом сообщают «Ведомости». По информации издания, российские продюсеры и прокатчики недовольны тем, как сейчас предоставляются данные по просмотрам и покупке контента, от которых зависит уровень доходов правообладателей.

16 ноября у замминистра связи Алексея Волина прошло совещание, посвященное данному вопросу. В нем участвовали представители продюсерских компаний СТВ, Art Pictures, Yellow, Black & White (YBW), StarMedia, холдинга «Национальная Медиа Группа», прокатчиков «Вольга» и «Централ Партнершип», а также онлайн-кинотеатров ivi, Megogo, Okko и «Яндекса». Правообладатели выразили недоверие цифрам, предоставляемым онлайн-кинотеатрами сейчас. Они настояли, чтобы сервисы начали использовать для альтернативного подсчета софт независимой аналитической компании Nielsen, которая перепроверяет цифры в том числе и через контрольные закупки.

Онлайн-кинотеатры не согласились с претензиями, однако в результате ivi, Megogo и Okko договорились, что к началу будущего года все же начнут поставлять Nielsen первые данные. На первом этапе это будут цифры по пользовательским платежам, а затем, возможно, по подписной и рекламной моделям. В результате в России должна появиться система, схожая с системой ЕАИС, в которой каждая из заинтересованных сторон сможет увидеть цифры продаж и смотрения собственного контента.

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21.11.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости