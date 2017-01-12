Ограничениям для онлайн-кинотеатров дали зеленый свет

Нашумевший законопроект, регулирующий деятельность онлайн-кинотеатров в России, может быть принят Нижней палатой парламента в первом чтении уже 13 января. Во всяком случае именно это рекомендовал сделать комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи. При этом в течение 30 дней со дня принятия постановления в профильный комитет могут быть присланы поправки, учитывающие имеющуюся в отношении законопроекта критику.

А критики действительно много. В разное время она приходила от экспертного совета Правительства, Федеральной антимонопольной службы, юридического комитета Госдумы, представителей отрасли и общественности. Наибольшие вопросы вызывает пункт, ограничивающий иностранцев во владении онлайн-видеосервисами: критики законопроекта просят его создателей либо тщательнее обосновать необходимость его применения, либо убрать вовсе. Участники рынка считают, что подобная ограничительная мера, в случае ее принятия, закроет путь иностранным инвестициям, оставив рынок без возможности развития. Напомним, сегодня значительная часть крупных онлайн-кинотеатров страны так или иначе связана с иностранными владельцами или зарегистрирована за пределами России.

Согласно новому законопроекту, видеосервисы должны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора. На их плечи также ляжет проверка и отслеживание контента на предмет соблюдения российского законодательства, а также обязательство немедленного удаления неактуального или недостоверного контента о пользователях по их просьбе.

12.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости