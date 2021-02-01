Российский полнометражный мультфильм будет бороться за премию «Оскар»

Полнометражный мультфильм Андрея Хржановского НОС ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ» отобран Американской киноакадемией для участия в борьбе за премию «Оскар». Картина попала в лонг-лист категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Всего сюда попало 27 работ, включая картины PIXAR ВПЕРЕД и ДУША, ленты DreamWorks Animation СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ и ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР, японское аниме КЛИНОК, ПОРАЖАЮЩИЙ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОЕЗД, немецкая сказка КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ И СЕМЬ ГНОМОВ, независимый мультфильм ТАЙНА МОСЛИ, британский БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН и многие другие знаковые проекты. За месяц до церемонии вручения наград будет объявлена финальная пятерка номинантов.

В основе фильма НОС ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ» – два величайших творения русского гения: повесть Николая Гоголя «Нос» и одноименная опера, написанная в конце 1920-х гг. Дмитрием Шостаковичем. Этот фильм посвящен пионерам, новаторам в науке и искусстве, людям, которые опережали свое время и, что самое главное, имели бесстрашие идти против течения. Ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни.

У картины в активе уже есть приз жюри «За лучший полнометражный фильм» на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси, номинация Европейской киноакадемии в категории «Лучший анимационный фильм». Он также участвует официальной программе МКФ в Роттердаме. Лента была фильмом открытия ОРКФ «Кинотавр» и получила приз «За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино», врученный Андрею Хржановскому.

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01.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Oscar.org