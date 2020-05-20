Церемонию вручения «Оскаров» в 2021 году могут отложить

93-я торжественная церемония вручения премии «Оскар», намеченная на 28 февраля 2021 года, может быть отложена и перенесена на более позднее время. Об этом сообщает Variety, ссылаясь на информацию, полученную от различных источников. По их словам, американская киноакадемия пока окончательно не определилась с вопросом, будет ли церемония проводится на запланированной для нее дате.

При этом, источники с телеканала ABC, который должен транслировать «Оскар» в 2021 году, говорят, что никакой информации о возможном переносе события к ним не поступало. Канал готовится организовать шоу 28 февраля, как и планировалось ранее. Возможно, у ABC нет информации из-за отсутствии конкретных предложений по новым срокам проведения церемонии у самих организаторов. Источники Variety в американской киноакадемии утверждают, что организация пока не рассматривала никаких новых дат, а лишь раздумывала над уже имеющейся.

Причиной переноса торжественной церемонии являются последствия пандемии коронавируса, повлекшие за собой закрытие кинотеатров и приостановку кинопроката. Из-за этого оргкомитет «Оскара» уже пошел на беспрецедентные меры, временно разрешив к участию в гонке за наградой картины, вышедшие только в онлайне, без обязательного проката в кинотеатрах Лос-Анджелеса. Этот факт вызывает раздражение многих игроков индустрии, но другого выхода в нынешних условиях киноакадемия не нашла. Решение отложить церемонию может быть принято из-за посткарантинных мер, среди прочего, запрещающих многолюдные собрания.

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20.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety