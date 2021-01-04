Новости


Российский мультфильм попал в лонг-лист премии «Оскар»

В квалификационный список короткометражек вошел проект «Мой галактический двойник Галактион»

Американская киноакадемия опубликовала квалификационный список короткометражных анимационных фильмов, в который включен абсурдистский мультфильм об извечной борьбе добра и зла «Мой галактический двойник Галактион» художника и режиссера Саши Свирского. Далее члены академии путем голосования отберут не более десяти фильмов, которые составят так называемый «шорт-лист». Из него в номинацию попадут не более шести работ, а их авторы получат приглашение принять участие в торжественной церемонии, проходящей в Лос-Анджелесе.

Мировая премьера анимационного фильма «Мой галактический двойник Галактион», созданного на студии «Мастер-Фильм», состоялась в феврале 2020 года на Берлинале, в конкурсе короткометражных фильмов. Далее фильм принял участие в более чем 40 международных фестивалях, включая престижный Annecy International Animated Film Festival. Среди наград − приз за «Лучший анимационный фильм» болгарского кинофестиваля In The Palace, который и позволил фильму претендовать на «Оскар». 

Саша Свирский снимает короткометражные анимационные фильмы, экспериментируя с техниками и часто применяя метод импровизации; разрабатывает свой визуальный язык, используя подручные материалы для создания графических работ, коллажей. В фильмографии режиссера – «Как скала» (2009), «Гость на коне» (2012), «Чепурнас» (2012), «Муравьиные песни» (2014), «Танзонк» (2015), «Урожай» (2015), «9 способов нарисовать человека» (2016), «Про бабу, которая хотела улететь» (2018), «Девственный ветер» (2018) и другие. Многие ленты отмечены наградами престижных отечественных и международных фестивалей.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

04.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

Минкультуры рекомендовано поддержать 31 проект авторской анимации и 6 дебютов

Россия определилась со своим претендентом на «Оскар»

«КиноПоиск HD» объявил о запуске собственного анимационного сериала для взрослых

«Лучшим фильмам» «Оскара» прописали обязательства разнообразия

Российские компании приняли участие в онлайн-питчинге Международного анимационного фестиваля в Анси


Самое читаемое

Рекордсмен проката не получил ни одной номинации на премию Академии кинематографических искусств

«Золотой орел» проигнорировал «Холопа»

Подробнее
Зрителей ждут продолжения любимых сериалов и премьеры новых проектов

START рассказал о новинках января

Подробнее
Студия посчитала, что в марте кино не соберет должных денег

Universal перенесла релиз «Босса-молокососа 2»

Подробнее
Прошлогоднее достижение «Холопа» 1 января пало

«Последний богатырь: Корень зла» открывает Новый год рекордом

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 