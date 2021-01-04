Российский мультфильм попал в лонг-лист премии «Оскар»

Американская киноакадемия опубликовала квалификационный список короткометражных анимационных фильмов, в который включен абсурдистский мультфильм об извечной борьбе добра и зла «Мой галактический двойник Галактион» художника и режиссера Саши Свирского. Далее члены академии путем голосования отберут не более десяти фильмов, которые составят так называемый «шорт-лист». Из него в номинацию попадут не более шести работ, а их авторы получат приглашение принять участие в торжественной церемонии, проходящей в Лос-Анджелесе.

Мировая премьера анимационного фильма «Мой галактический двойник Галактион», созданного на студии «Мастер-Фильм», состоялась в феврале 2020 года на Берлинале, в конкурсе короткометражных фильмов. Далее фильм принял участие в более чем 40 международных фестивалях, включая престижный Annecy International Animated Film Festival. Среди наград − приз за «Лучший анимационный фильм» болгарского кинофестиваля In The Palace, который и позволил фильму претендовать на «Оскар».

Саша Свирский снимает короткометражные анимационные фильмы, экспериментируя с техниками и часто применяя метод импровизации; разрабатывает свой визуальный язык, используя подручные материалы для создания графических работ, коллажей. В фильмографии режиссера – «Как скала» (2009), «Гость на коне» (2012), «Чепурнас» (2012), «Муравьиные песни» (2014), «Танзонк» (2015), «Урожай» (2015), «9 способов нарисовать человека» (2016), «Про бабу, которая хотела улететь» (2018), «Девственный ветер» (2018) и другие. Многие ленты отмечены наградами престижных отечественных и международных фестивалей.

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04.01.2021 Автор: Артур Чачелов