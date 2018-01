Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Американская киноакадемия огласила список номинантов на премию «Оскар» по итогам 2017 года. Мероприятие прошло в театре Самуэля Голдвина в Беверли-Хиллз. Лидером по числу кинономинаций стал новый фильм Гильермо дель Торо ФОРМА ВОДЫ – он представлен в 13 категориях. Драма ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ заявлена в 7 номинациях, по 6 номинаций у фильмов ДЮНКЕРК, ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ и ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА. В номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» попала драма Андрея Звягинцева НЕЛЮБОВЬ.

Среди российских дистрибьюторов наибольшее число раз представлены фильмы от WDSSPR и Fox – по 7 проектов. 6 проектов от Universal, по 2 проекта от «Каро Премьер» и «Капеллы». По одному – от «Русского репортажа», «Кинологистики», «Вольги» и A-One Films.

Церемония вручения премии пройдет 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе. В Москве, как обычно, это будет ночь с воскресенья на понедельник. На данный момент пока неизвестно, будет ли какой-либо из российских телеканалов вести прямую трансляцию церемонии. Краткая версия в записи по традиции появится в эфире Первого канала.

Список претендентов в основных номинациях «Оскара» выглядит следующим образом:

Лучший фильм:

ЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ

ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ

СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ

ФОРМА ВОДЫ

ДЮНКЕРК

ПРОЧЬ

ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ

ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА

ЛЕДИ БЁРД

Лучший режиссер:

Гильермо дель Торо (ФОРМА ВОДЫ)

Грета Гервиг (ЛЕДИ БЁРД)

Кристофер Нолан (ДЮНКЕРК)

Пол Томас Андерсон (ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ)

Джордан Пил (ПРОЧЬ)

Лучшая мужская роль:

Тимоти Шаламе (ЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ)

Дэниэл Калуя (ПРОЧЬ)

Дэниэл Дэй-Льюис (ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ)

Гари Олдман (ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА)

Дензел Вашингтон (РОМАН ИЗРАЭЛ, ESQ)

Лучшая женская роль:

Марго Робби (ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ)

Сирша Ронан (ЛЕДИ БЁРД)

Мэрил Стрип (СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ)

Салли Хокинс (ФОРМА ВОДЫ)

Фрэнсис МакДорманд (ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ)

Лучшая мужская роль второго плана:

Уиллем Дефо (ПРОЕКТ «ФЛОРИДА»)

Вуди Харрельсон (ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ)

Ричард Дженкинс (ФОРМА ВОДЫ)

Кристофер Пламмер (ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА)

Сэм Рокуэлл (ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ)

Лучшая женская роль второго плана:

Мэри Джей Блайдж (ФЕРМА «МАДБАУНД»)

Эллисон Дженни (ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ)

Лесли Мэнвилл (ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ)

Лори Меткалф (ЛЕДИ БЁРД)

Октавия Спенсер (ФОРМА ВОДЫ)

Лучшая операторская работа:

Роджер Дикинс (БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049)

Бруто Дебонелл (ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА)

Хойте Ван Хойтема (ДЮНКЕРК)

Рэйчел Моррисон (ФЕРМА «МАДБАУНД»)

Дан Лаустсен (ФОРМА ВОДЫ)

Лучшая работа художника-постановщика:

ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА

КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ

ДЮНКЕРК

ФОРМА ВОДЫ

БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049

Лучшие костюмы:

ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА

КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ

ВИКТОРИЯ И АБДУЛ

ФОРМА ВОДЫ

ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ

Лучший грим и прически:

ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА

ВИКТОРИЯ И АБДУЛ

ЧУДО

Лучший документальный фильм:

ABACUS: SMALL ENOUGH TO JAIL

FACES PLACES

ICARUS

LAST MAN IN ALLEPO

STRONG ISLAND

Лучший анимационный фильм:

ТАЙНА КОКО

ФЕРДИНАНД

ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ ВИНСЕНТ

БОСС-МОЛОКОСОС

ДОБЫТЧИЦА (The Breadwinner)

Лучший фильм на иностранном языке:

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЖЕНЩИНЫ (Чили)

КВАДРАТ (Швеция)

НЕЛЮБОВЬ (Россия, Франция, Бельгия)

О ТЕЛЕ И ДУШЕ (Венгрия)

ОСКОРБЛЕНИЕ (Палестина, Ливан, Франция)

Лучший оригинальный сценарий:

ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ

ПРОЧЬ!

ФОРМА ВОДЫ

ЛЕДИ БЁРД

ЛЮБОВЬ-БОЛЕЗНЬ

Лучший адаптированный сценарий:

ГОРЕ-ТВОРЕЦ

ЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ

ЛОГАН: РОСОМАХА

БОЛЬШАЯ ИГРА

ФЕРМА «МАДБАУНД»

Лучший монтаж:

МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ

ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ

ФОРМА ВОДЫ

ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ

ДЮНКЕРК

Лучшие визуальные эффекты:

БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049

СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ: ЧАСТЬ 2

КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ

ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА

Лучшая оригинальная музыка:

ДЮНКЕРК

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ

ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ

ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ

ФОРМА ВОДЫ

Лучшая песня:

«Remember Me» (ТАЙНА КОКО)

«This Is Me» (ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН)

«Stand Up for Something» (МАРШАЛЛ)

«Mighty River» (ФЕРМА «МАДБАУНД»)

«The Mystery of Love» (ЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ)

23.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: The Oscar.com, THR