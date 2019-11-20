Венсан Кассель и режиссеры комедии «1+1» представят в Москве свой новый фильм

4 декабря в Москве состоится премьера фильма ОСОБЕННЫЕ. Фильм гостям представят лично режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш (1+1, ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ), а также актеры, исполнившие главные роли, Венсан Кассель и Реда Катеб. Об этом сообщает компания Capella Film, которая выпустит ленту в прокат совместно с «Маурис Фильм» 16 января 2020 года.
В день визита создатели картины и актеры пообщаются с российскими журналистами, а вечером в киноцентре «Октябрь» пройдут фотоколл и первый показ ОСОБЕННЫХ с обсуждением.
Премьера фильма прошла в этом году в рамках Каннского кинофестиваля. Лента с успехом стартовала в конце октября во Франции, где ее посмотрели более 1 млн. человек. Картину тепло приняли и критики, и зрители. ОСОБЕННЫЕ − это история о людях, которым отчаянно нужна помощь, и о человеке, подарившем им всю свою жизнь.
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20.11.2019 Автор: Артур Чачелов
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