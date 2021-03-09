Amazon и Netflix лидируют в номинациях на премию Гильдии продюсеров

Гильдия продюсеров Америки объявила фильмы и сериалы, претендующие в этом году на одноименную премию Гильдии, сообщает Variety. Стриминг-гиганты Amazon Studios и Netflix получили по три номинации в категории на лучший фильм. Всего в главной номинации представлено 10 фильмов.
Amazon Studios получила номинации за ленты БОРАТ 2 режиссера Джейсона Уолинера, ЗВУК МЕТАЛЛА Дариуса Мардера и ONE NIGHT IN MAIMI Реджины Кинг. У Netflix в основной номинации были отмечены фильмы МА РЕЙНИ: МАТЬ БЛЮЗА Джорджа С. Вольфа, МАНК Дэвида Финчера и СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ Аарона Соркина.
Также лучшими фильмами могут стать JUDAS AND THE BLACK MESSIAH Шака Кинга от студии Warner Bros, МИНАРИ Ли Айзек Чуна (A24), ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ Хлои Чжао (Searchlight Pictures) и ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ Эмиральд Финнел (Focus Features).
Другой проект Netflix оказался представленным в номинации на лучший мультфильм. Речь об анимации ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ. Своего представителя в данной категории имеет и сервис Apple TV Plus, выпустивший в прошлом году мультфильм WOLFWALKERS. Впрочем, больше шансов на победу в этой категории у двух проектов Pixar ДУША и ВПЕРЕД, а также у СЕМЕЙКИ КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ от DreamWorks Animation.
Примечательно, что Гильдия полностью проигнорировала проекты НОВОСТИ СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА Пола Гринграсса, ОТЕЦ Флориана Заллера и ПЯТЕРО ОДНОЙ КРОВИ Спайка Ли.
Победители будут объявлены 24 марта. Премия будет вручена в 32-й раз.
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09.03.2021 Автор: Никита Никитин
Источник: Variety
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