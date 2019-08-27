Российский фильм «Пальма» получит специальную японскую версию

Фильм Александра Домогарова-мл ПАЛЬМА, съемки которого проходят сейчас в Подмосковье, выйдет в прокат в Японии. Кинокомпания «Марс Медиа» подписала соглашение об этом с компанией Heisei Project Inc. Больше того, у картины будет две версии – одна для российского проката, вторая – для японской территории. Туда войдут сцены, снятые в Японии с участием русских и японских актеров.

Сценарий ПАЛЬМЫ основан на реальных событиях, происходивших в 1974-1976 годах во «Внуково». Оставленная в московском аэропорту собака несколько лет верно ждала возвращения своего хозяина, встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел.

Главные роли в фильме играют Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел Майков, Владимир Симонов, Ян Цапник и другие. Для исполнительницы Пальмы – 7-летней овчарки Лилии – это первая главная роль в большом кино.

«Для меня ПАЛЬМА – история про то, как все помогали собаке, а в итоге именно собака помогла всем и объединила семью, – рассказывает Александр Домогаров. – Пальма столкнулась с несправедливостью и предательством, но все равно продолжала ждать своего хозяина. Наверное, ничего нового о преданности животных сказать уже невозможно, но наш фильм – повод для каждого из нас лишний раз задуматься о собственной жизни, о том, что ценно и важно. Этой историей я живу уже полтора года. А началось все с того, что я увидел у отца на странице в Фейсбуке статью про Пальму, которая меня очень впечатлила. Еще подумал, что такое кино я хотел бы делать. А через несколько дней встретился с продюсерами «Марс Медиа», которые спросили, а что бы я сам хотел снять? Это было неожиданно, вот я идею про Пальму и предложил. Так все и завертелось».

Фильм снимается при поддержке Министерства культуры РФ. Планируется, что в России он выйдет в прокат в 2020 году.

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27.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Марс Медиа