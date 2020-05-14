Приморский кинофестиваль Pacific Meridian объявил о переносе дат

Еще один киносмотр был вынужден перенести даты проведения из-за пандемии коронавируса. Организаторы 18-го Международного кинофестиваля стран АТР Pacific Meridian объявили, что их фестиваль переносится на середину октября. Об этом сообщают «РИА Новости».

Киносмотр пройдет с 10 по 16 октября 2020 года. В заявлении организаторов говорится, что перенос «является оптимальными для обеспечения безопасности участников и зрителей».

Pacific Meridian («Меридианы Тихого») − международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, учрежденный в 2003 году. Он проходит ежегодно в начале осени во Владивостоке. В работе кинофестиваля принимают участие страны Юго-Восточной Азии, а также Северной и Южной Америки. Каждый год новым президентом кинофестиваля становится известный кинематографист. Прошлогодний Pacific Meridian возглавлял актер и режиссер Константин Хабенский.

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14.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости