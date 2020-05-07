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Над кинотеатрами и онлайн-видеосервисами нависли новые авторские отчисления

В России вступил в силу международный договор, расширящий права исполнителей

28 апреля 2020 года в России вступило в силу Пекинское соглашение в сфере интеллектуальной собственности. Документ, подписанный и ратифицированный нашей страной, предполагает расширение прав исполнителей (актеров, музыкантов, танцовщиков) на результат их работы. Артисты смогут претендовать на получение дополнительных вознаграждений за каждое воспроизведение аудиовизуального контента, созданного с их участием. Интересно, что договор дает право собирать авторские вознаграждения в том числе с Интернет-площадок.

О начале действия в России Пекинского соглашения напомнило представительство Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). На сайте организации указано, что расширение прав особенно важно сейчас, в условиях пандемии, когда многие творческие проекты остановлены, а творческие исполнители живут от заказа к заказу. 

«В случае с кино договор предоставляет присоединившимся государствам возможность предоставлять право на получение артистами вознаграждения за свою роль не один раз при съемке, как это обычно бывает, а каждый раз при показе фильма», − говорит заместитель председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Новый договор выгоден не только артистам, но и организациям по коллективному управлению правами (ОКУП) вроде РАО. Однако, прежде чем собирать новые отчисления с кинотеатров, телеканалов и кабельных операторов, они должны будут получить аккредитацию Минкультуры. Она же понадобится для начала сбора новых отчислений с онлайна. Впрочем, с последним проблем у ОКУП может быть еще больше, так как сейчас по гражданскому кодексу Интернет не относится к сфере коллективного управления правами. 

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07.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

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