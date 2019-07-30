Александр Петров стал единственным российским актером, вошедшим в свежий список Forbes

Российский актер Александр Петров стал единственным представителем своей профессии, вошедшим в новый рейтинг журнала Forbes. Издание представило топ-40 самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.

Петров занял в рейтинге 31-е место, став единственным представителем категории «Кино». В период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года звезды Т-34 и «Полицейского с Рублевки», по данным журнала, актер заработал $2,5 млн. Аналогичный доход оказался у шоумена Павла Воли и модели Натальи Водяновой, также попавших в список.

Как отмечается, место в рейтинге обеспечили два фактора: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google, количества подписчиков в Instagram и YouTube.

На первом месте рейтинга оказался боец Хабиб Нурмагомедов с доходом в $11,5 млн, на второй строчке – певица и телеведущая Ольга Бузова, доход которой намного скромнее ($4,4 млн), но занять высокое место ей помогли высокая упоминаемость в СМИ и огромное количество подписчиков в соцсетях. Замыкает тройку еще один спортсмен, хоккеист Александр Овечкин ($14,5 млн).

В середине июля сообщалось, что фильм ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 остался без одного из главных героев. Актер Александр Петров покинул проект. Сам Петров сообщил, что подписал двухгодичный контракт с кинокомпаниями Art Pictures и «Водород» и теперь какое-то время будет сниматься лишь в проектах этих студий.

30.07.2019 Автор: Дмитрий Некрасов

Источник: Forbes