Эдуард Пичугин покидает пост главы «Ленфильма»

Еще одна киностудия с государственным участием меняет руководство. Совет директоров «Ленфильма» принял решение освободить от должности главу студии Эдуарда Пичугина. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова министра культуры Владимира Мединского. При этом Федор Бондарчук, занимающий пост председателя Совета директоров, останется на своем месте.

«Мы рассмотрели позицию генерального директора, и было принято решение о смене гендиректора киностудии, − прокомментировал произошедшее Владимир Мединский. − Сейчас будет назначен временный управляющий на несколько месяцев, а также проведены конкурсные прослушивания, по итогам которых совет директоров к 30 марта выберет нового гендиректора. До момента назначения временного управляющего Эдуард Пичугин продолжит выполнять обязанности гендиректора».

Мединский отметил, что работа Пичугина на посту главы студии «требует поощрения». Федор Бондарчук также поблагодарил коллегу за работу.

«В ближайшее ​ время я сосредоточу свои усилия на реализации собственных коммерческих кинопроектов, первым из которых будет музыкальный фильм о современной молодежи, − написал Эдуард Пичугин на своей странице в социальной сети Facebook. − Проекты планирую производить при поддержке Министерства культуры, Фонда кино, в кооперации с киностудией «Ленфильм», такие договоренности были достигнуты сегодня. Планирую также продолжить работу на общественных началах в Попечительском совете «Ленфильма» и руководить Фондом поддержки проектов «Ленфильма».​

Это вторая в этом году смена руководства у киностудий с государственным участием. Осенью новый гендиректор появился у Киностудии имени Горького. Вместо Сергея Зернова этот пост заняла Юлиана Слащева. Помимо этого, Слащева с 2017 года возглавляет «Союзмультфильм».

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24.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС