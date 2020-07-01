Александра Подрядова возглавила департамент маркетинга кинокомпании «Пионер»

В «Пионере» пополнение. К команде кинокомпании присоединилась Александра Подрядова. Она возглавила департамент маркетинга. Александра Подрядова хорошо известна рынку: в течение 10 лет она работала в департаменте рекламы ГК «Планета информ», в том числе занимала должность директора по работе с клиентами и была причастна к маркетинговым кампаниям более 100 фильмов.

«Александра – большой профессионал, умеющий работать с самым разным контентом, − говорит Александра Геллер, генеральный директор кинокомпании «Пионер», − «Пионер» сейчас готовит к выпуску несколько многообещающих проектов, в том числе долгожданную комедию ГДЕ МОЯ ЧЕЛЮСТЬ, ЧУВАК? с Робертом Де Ниро и Умой Турман, трогательную мелодраму ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ, а также совсем скоро мы возобновим выпуски регулярного детского проекта Nick Jr. в кино. Мы рады, что на этом этапе к нам присоединилась Александра!»

«В первую очередь, выражаю благодарность кинокомпании «Пионер» за доверие, которое мне было оказано, − говорит Александра Подрядова, директор по маркетингу кинокомпании «Пионер». − Более чем уверена, что мне удастся оправдать надежды и желания коллег и после всех непростых перипетий, которые сложились сегодня на рынке, совместно, нам удастся ворваться в кинотеатры и приятно удивить зрителя нашими картинами. Я рада присоединиться к молодой, амбициозной команде и уверена, что смогу внести положительный вклад в работу компании, в ее будущее. А будущее я вижу более чем радужным несмотря на то, что нам предстоит проделать нелегкий путь к восстановлению и захвату новых рубежей».

Александра Подрядова сменила на этом посту Катерину Назарову.

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01.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Пионер