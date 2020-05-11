В антипиратский реестр российских правообладателей за полтора года попало 3,4 млн ссылок

За полтора года существования антипиратского реестра в Интернете в него попало более 3,4 млн ссылок с нелегальным контентом, 2,8 млн из которых были исключены из выдачи поисковиков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию «Медиа-Коммуникационного Союза» (МКС). Данный реестр был создан в рамках Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий, подписанном правообладателями и крупнейшими интернет-компаниями 1 ноября 2018 года.
Согласно договоренности сторон, правообладатели заносят ссылки на нелегально размещенный контент в специально созданный реестр. После чего администраторы Интернет-сервисов в течение 6 часов исключают пиратские ссылки из поисковой выдачи, а сами аудиовизуальные произведения удаляют. «Медиа-Коммуникационный Союз» является держателем реестра. Год назад, в мае 2019-го, он представил специальное программное решение, автоматизирующее процесс приема и обработки заявлений от правообладателей.
В результате анализа ссылок, попавших в реестр за 1,5 года, выяснилось, что нибольшее число из них ведет на социальные сети «Мой мир», «Одноклассники» и «ВКонтакте». Все три сети принадлежат Mail.Ru Group. Именно в них располагается значительный процент контента, размещенного нелегально.
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11.05.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Известия
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