НМГ и «СТС Медиа» запускают третий творческий конкурс «Питч Лаб»

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) и «СТС Медиа» объявили о начале сбора заявок на третий творческий конкурс «Питч Лаб», который в этот раз пройдет в режиме онлайн. Основная задача проекта – предоставить молодым талантам возможность реализовать свои идеи на площадках холдинга.

К участию в конкурсе приглашаются не только опытные авторы, но прежде всего авторы-дебютанты без фильмографии. При этом работы участников не обязаны соответствовать форматам телеканалов НМГ и СТС Медиа. «Питч Лаб» проводится для сбора новых, оригинальных идей, ранее не реализованных на экранах.

Прием заявок будет осуществляться с 18 мая по 14 июня. Участники проекта смогут проявить себя в следующих категориях: «Игровой сериал», «Полнометражный фильм», «Анимация» и «Шоу». Отбор лучших работ пройдет в три этапа – сначала редакторская группа составит лонг-лист участников, затем экспертный совет определит шорт-лист финалистов, а затем члены жюри выберут победителей. Питчинг заявок финалистов пройдет в формате онлайн-видеоконференции 29 июля. Лучшие работы авторов будут реализованы в эфире телеканалов НМГ, а также на цифровых платформах холдинга.

«Питч Лаб» проводится в третий раз. Всего на питчинги прошлых лет было прислано более 4000 заявок, а в самом конкурсе приняли участие начинающие и профессиональные сценаристы из более 25 стран мира – помимо России это страны бывшего СССР, Великобритания, Германия, Израиль, Кипр, США, а также Китай, ОАЭ, Польша, Франция, Швейцария, Венгрия и Камбоджа.

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19.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: НМГ