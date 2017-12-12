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Союз кинематографистов заплатит 52 млн долгов своего петербургского филиала

До этого организация уже выплатила 20 млн рублей

Союз кинематографистов России должен будет выплатить 52 млн рублей кредиторам своего петербургского филиала. Об этом ТАСС рассказал глава представительства организации в северной столице Сергей Снежкин. «Мы остались должны, Союз обещал выплатить эти деньги», – заявил режиссер, добавив, что к сегодняшнему дню благодаря помощи головной организации удалось спасти от кредиторов петербургский Дом кино, расположенный в центре города, и Дом творчества кинематографистов «Репино». Теперь эти объекты будут переведены в собственность Союза кинематографистов России.

Считается, что плачевная ситуация с гигантскими долгами возникла в петербургском филиале Союза из-за действий предыдущего руководства, в частности, режиссера Дмитрия Месхиева. «На съезде я просил помочь коллег в возбуждении уголовных дел против Месхиева, а также об исключении его из членов союза», – пояснил Снежкин.

В ноябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по делу о банкротстве «Союза кинематографистов Санкт-Петербурга». Основанием для прекращения процедуры стало погашение первой части долгов, общая сумма которых достигала 20 млн рублей.

12.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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