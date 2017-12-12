Союз кинематографистов заплатит 52 млн долгов своего петербургского филиала

Союз кинематографистов России должен будет выплатить 52 млн рублей кредиторам своего петербургского филиала. Об этом ТАСС рассказал глава представительства организации в северной столице Сергей Снежкин. «Мы остались должны, Союз обещал выплатить эти деньги», – заявил режиссер, добавив, что к сегодняшнему дню благодаря помощи головной организации удалось спасти от кредиторов петербургский Дом кино, расположенный в центре города, и Дом творчества кинематографистов «Репино». Теперь эти объекты будут переведены в собственность Союза кинематографистов России.

Считается, что плачевная ситуация с гигантскими долгами возникла в петербургском филиале Союза из-за действий предыдущего руководства, в частности, режиссера Дмитрия Месхиева. «На съезде я просил помочь коллег в возбуждении уголовных дел против Месхиева, а также об исключении его из членов союза», – пояснил Снежкин.

В ноябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по делу о банкротстве «Союза кинематографистов Санкт-Петербурга». Основанием для прекращения процедуры стало погашение первой части долгов, общая сумма которых достигала 20 млн рублей.

12.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС