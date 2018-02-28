Planeta Inform подвела итоги работы на EFM-2018

На завершившемся кинорынке в Берлине компания Planeta Inform представила как уже знакомые зарубежным дистрибьюторам проекты КОМА, СКИФ, РОБО, так и новые фильмы – хоррор ФОТО НА ПАМЯТЬ и драму НЕПРОЩЕННЫЙ с Дмитрием Нагиевым в главной роли. В частности, здесь были показаны трейлер и новый отрывок НЕПРОЩЕННОГО, и, похоже, эта пронзительная история не оставила равнодушным никого. Права на картину в Берлине обсуждали с клиентами из Японии, Китая, Франции, Германии, Италии, Турции и Латинской Америки.

По хоррору ФОТО НА ПАМЯТЬ Planeta Inform презентовала первый тизер. «Мы уже получили предложения от Юго-Восточной Азии и Китая, покупку прав рассматривают Тайвань, Таиланд, Китай, Корея, Япония, Германия, Франция, Италия, Латинская Америка, Великобритания», – рассказывает Анастасия Баньковская, руководитель отдела по международным продажам ГК Planeta Inform.

Фильм СКИФ был продан на территории Великобритании, Ирландии, Соединенных Штатов Америки. По НЕВЕСТЕ подписана сделка с Южной Кореей. ЗАЩИТНИКИ были куплены на страны Ближнего Востока и Северной Африки. А КОМУ выкупили на территорию Испании.

28.02.2018 Автор: Артур Чачелов