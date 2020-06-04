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В Подмосковье разрешили снимать кино

Кинематографисты смогли начать работу с 3 июня

Власти Подмосковья разрешили возобновить съемочный процесс в регионе с 3 июня. Об этом сообщило Министерство культуры, ссылаясь на постановление губернатора Андрея Воробьева о послаблениях режима самоизоляции в области. Главное условие для возобновления съемок − соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, основанных на рекомендациях Роспотребнадзора. В частности, численность съемочной группы не может превышать 50 человек. 

Ранее разрешение на возобновления киносъемок дали власти Санкт-Петербурга, Новгородской области, Иркутской области, Адыгеи и Чувашии. По информации Минкультуры с июля съемки планирует возобновить и Башкортостане. А вот в Москве снимать по-прежнему нельзя. 

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04.06.2020 Автор: Артур Чачелов

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