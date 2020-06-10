Фильм «Подольские курсанты» продан в США и Великобританию

Кинокомпания «Централ Партнершип» заключила сделки с американским дистрибьютором Shout! Factory и британской компанией Signature Entertainment о релизе фильма ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ на территории США и Великобритании. Каким именно будет прокат фильма в этих странах, не уточняется. Известно, что бизнес-модель того же Shout! Factory предполагает выпуск фильмов в США в кинотеатрах, а также продажу их в онлайне и на домашних носителях.

«Мы рады, что картина о подвиге, о настоящих героях, об еще одной важной странице Второй мировой войны, особенно в год 75-летия Победы, получила доверие американских и британских байеров, − говорит Вадим Верещагин, генеральный директор «Централ Партнершип». − Продвижение российских фильмов на зарубежных рынках − важный шаг в популяризации российского кино на международной арене».

ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ − военно-историческая драма производства кинокомпании «ВоенФильм» при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино. Фильм раскрывает малоизвестные страницы обороны Москвы, рассказывает о беспримерном подвиге курсантов и командиров Подольских пехотного и артиллерийского училищ в октябре 1941 года под Москвой. Ранее права на фильм были проданы в Японию (New Select), Южную Корею (POONGYUNG SORI INC Scene& Sound), Скандинавию (Mis.Label).

Картина также будет представлена на Key Buyers Event и Cannes Digital Market.

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10.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Централ Партнершип»