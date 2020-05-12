PREMIER Studios займется производством документального кино и сериалов

PREMIER Studios запускает «Документальный акселератор», цель которого – собрать реальные истории о событиях, людях и судьбах и на основе этих сюжетов запустить в производство новые документальные фильмы и сериалы.

«Мы уже некоторое время обдумывали, как правильно интегрировать документальное направление в линейку фильмов и сериалов нашей кинокомпании, – говорит Валерий Федорович, продюсер и один из руководителей PREMIER Studios. – На первый взгляд, в России неигровое кино локализовано на ТВ в основном в жанре докудрамы – истории нераскрытых криминальных дел, детективные события, хроники жизни российских маньяков и убийц. Но в последние несколько лет мы видим, что появились новые авторы, которые научились не менее увлекательно рассказывать истории о малом бизнесе, о героях современности, о фантастических профессиях будущего. И мы ищем именно таких – исследователей окружающего мира, способных глубоко раскрыть героев и выстроить драматургию. Поэтому формат бизнес-акселератора идей кажется логичным первым шагом, тем более что в прошлом году в тестовом режиме мы уже делали что-то подобное для веб-сериалов и были довольны как процессом, так и результатом».

«Документальный акселератор» пройдет в три этапа: питчинг идей, разработка сценария и съемки пилота. Весь процесс будут сопровождать опытные кураторы – оператор, режиссёр документального и игрового кино Павел Костомаров (сериалы «Эпидемия», «Чернобыль. Зона отчуждения», документальные фильмы «Срок. Начало большой истории», «Мать», «Поселение») и Александр Уржанов, сценарист, генеральный директор компании «Амурские волны» («Русские евреи», «С закрытыми окнами»).

«Полгода назад даже главные люди в индустрии мало верили в документальное кино, ссылаясь на то, что его в России плохо делают, – утверждает куратор акселератора Александр Уржанов. – На самом деле его делают не плохо, а очень-очень мало, но при этом на любой вкус: от хардкорного киноподхода до самого попсового телевизионного. Жанру нужно было несколько лет, чтобы стать мейнстримом – но коронакризис ещё ускорит этот процесс, и годом взрыва интереса к русскому доку станет уже 2020-й».

Александр Уржанов уже определился с направлением, которое будет курировать: «Жанр true crime – золотой стандарт для всех международных стримингов. Потому что для начинающего документалиста нет более пластичной и удобной драматургии, чем детективная. Потому что люди совершают преступления и понимая, почему они это делают, мы начинаем больше понимать про себя как общество. И про себя как людей. Мы в студии «Амурские волны» верим, что обычные люди круче актёров, непредсказуемость круче сценария, риск круче аккуратных раскадровок, а самая фантастическая вселенная – наша с вами».

«Мы уже некоторое время занимаемся поисками идей и авторов, которые хотели бы стать участниками, – отмечает организатор «Документального акселератора» Анна Гудкова. – И к середине июня планируем сделать питчинг, скорее всего, онлайн. А в сентябре уже устроим показ всех снятых пилотов».

«Я хочу, чтобы через год участники проекта или работали с нами, или конкурировали с нами — и от того, и от другого всем будет хорошо», – добавляет Александр Уржанов.

Стать участником «Документального акселератора» могут все желающие с готовой идеей для документального фильма. Отправлять идеи можно по адресу Agudkova@tv3.ru с пометкой «Документальный акселератор» до 10 июня включительно.

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12.05.2020 Автор: Артур Чачелов